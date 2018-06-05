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СВР подтвердила, что организатор покушения на Бабченко не имел к ней отношения

НовостиОбщество    05.06.2018 - 21:06
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

В Службе разведки считают такое заявление попыткой выгородить подозреваемого

Служба внешней разведки (СВР) Украины подтвердила, что подозреваемый в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман не причастен к "спецоперации по выявлению каналов финансирования российских диверсантов". Об этом сообщает пресс-центр СВР

"Гражданин Украины Борис Герман не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, этот человек никогда не была в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины", - говорится в сообщении. 

В СВР считают такое заявление попыткой выгородить Германа.

Кроме того, по версии СВР, это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, в частности, попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины.

Напомним, 31 мая Герман в зале Шевченковского суда заявил, что работает на контрразведку.

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Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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