СВР подтвердила, что организатор покушения на Бабченко не имел к ней отношения

В Службе разведки считают такое заявление попыткой выгородить подозреваемого

Служба внешней разведки (СВР) Украины подтвердила, что подозреваемый в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман не причастен к "спецоперации по выявлению каналов финансирования российских диверсантов". Об этом сообщает пресс-центр СВР.

"Гражданин Украины Борис Герман не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, этот человек никогда не была в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины", - говорится в сообщении.

В СВР считают такое заявление попыткой выгородить Германа.

Кроме того, по версии СВР, это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, в частности, попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины.

Напомним, 31 мая Герман в зале Шевченковского суда заявил, что работает на контрразведку.