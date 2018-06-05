СЗР підтвердила, що організатор замаху на Бабченка не мав до неї відношення

В Службі розвідки вважають таку заяву спробою вигородити підозрюваного

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України підтвердила, що підозрюваний в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко Борис Герман не причетний до "спецоперації з виявлення каналів фінансування російських диверсантів". Про це повідомляє прес-центр СВР.

"Громадянин України Борис Герман не мав і не має ніякого відношення до Служби зовнішньої розвідки України, ця людина ніколи не була у кадровому складі та агентурному апараті СЗР України", - йдеться в повідомленні.

У СЗР вважають таку заяву спробою вигородити Германа.

Крім того, за версією СЗР, це може бути черговим проявом інформаційної війни проти України, зокрема, спробою продемонструвати суспільству нібито відсутність координації між Службою зовнішньої розвідки та Службою безпеки України.

Нагадаємо, 31 травня Герман в залі Шевченківського суду заявив, що працює на контррозвідку.