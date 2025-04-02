Свьонтек та ще одна польська зірка не зіграють з Україною в Кубку Біллі Джин Кінг

Дві найкращі тенісистки Польщі відмовилися від виступів за національну команду в кваліфікаційному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polski Zwiazek Tenisowy .

10-12 квітня у польському Радомі відбудуться відбіркові змагання за право грати в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. За єдину путівку поборються збірні Польщі, України та Швейцарії.

Господарки турніру вважались головними претендентками на перемогу, адже планувалось, що команда виставить найсильніший склад на чолі з Ігою Свьонтек. Проте менш ніж за десять днів до старту в тенісної "кадри" виникли серйозні проблеми.

Спочатку про неможливість взяти участь у змаганні заявила сама Свьонтек. Друга ракетка світу не повідомила причину такого рішення, лише зазначила на своїй сторінці в Instagram, що хоче приділити більше уваги собі та підготовці до наступних матчів.

А згодом стало відомо, що не зіграє й друга ракетка країни – Магдалена Фрех. 30-та тенісистка в світовому рейтингу отримала травму зап'ястя.

Таким чином, у кращому випадку, польська команда зможе розраховувати в одиночних матчах на 3-й та 4-й номери національного рейтингу: 33-річну Магду Лінетт (№31 WTA) та 23-річну Маю Хвалінську (№121 WTA) відповідно.

Зазначимо, що збірна України заявила на турнір найсильніших виконавець: Еліну Світоліну (№18 WTA), Марту Костюк (№24 WTA) – в одиночних зустрічах, Людмилу та Надію Кіченок – у парі. Також у команді Катаріна Завацька (№247 WTA) – в статусі запасної.

Кваліфікаця Кубка Біллі Джин Кінг: що відомо

Сезон-2025 стане першим, де боротьба за вихід у фінальний раунд відбуватиметься у форматі групового етапу. До фіналу потраплять шість переможців кваліфікаційних груп, які приєднаються до господарів змагань – Китаю, а також чинних чемпіонок – збірної Італії.

Україна потрапила в групу Е разом з командами Польщі та Швейцарії. Турнір пройде 10-12 квітна в польському Радомі на закритих ґрунтових кортах.

Матчі збірної України:

11 квітня, Польща – Україна

12 квітня, Швейцарія – Україна

У разі перемоги в групі Україна вперше в історії вийде до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг.