Свёнтек и еще одна польская звезда не сыграют с Украиной в Кубке Билли Джин Кинг

Две лучшие теннисистки Польши отказались от выступлений за национальную команду в квалификационном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polski Zwiazek Tenisowy .

10-12 апреля в польском Радоме состоятся отборочные соревнования за право играть в финале Кубка Билли Джин Кинг. За единственную путевку поборются сборные Польши, Украины и Швейцарии.

Хозяйки турнира считались главными претендентками на победу, ведь планировалось, что команда выставит сильнейший состав во главе с Игой Свёнтек. Однако менее чем за десять дней до старта у теннисной "кадры" возникли серьезные проблемы.

Сначала о невозможности принять участие в соревновании заявила сама Свёнтек. Вторая ракетка мира не сообщила причину такого решения, лишь отметила на своей странице в Instagram, что хочет уделить больше внимания себе и подготовке к следующим матчам.

А впоследствии стало известно, что не сыграет и вторая ракетка страны - Магдалена Фрех. 30-я теннисистка в мировом рейтинге получила травму запястья.

Таким образом, в лучшем случае, польская команда сможет рассчитывать в одиночных матчах на 3-й и 4-й номера национального рейтинга: 33-летнюю Магду Линетт (№31 WTA) и 23-летнюю Маю Хвалинскую (№121 WTA) соответственно.

Отметим, что сборная Украины заявила на турнир сильнейших исполнительниц: Элину Свитолину (№18 WTA), Марту Костюк (№24 WTA) - в одиночных встречах, Людмилу и Надежду Киченок - в паре. Также в команде Катарина Завацкая (№247 WTA) - в статусе запасной.

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг: что известно

Сезон-2025 станет первым, где борьба за выход в финальный раунд будет происходить в формате группового этапа. В финал попадут шесть победителей квалификационных групп, которые присоединятся к хозяевам соревнований - Китаю, а также действующим чемпионкам - сборной Италии.

Украина попала в группу Е вместе с командами Польши и Швейцарии. Турнир пройдет 10-12 апреля в польском Радоме на закрытых грунтовых кортах.

Матчи сборной Украины:

11 апреля, Польша - Украина

12 апреля, Швейцария - Украина

В случае победы в группе Украина впервые в истории выйдет в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.