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Свьонтек отримала нагороду першій ракетці світу-2022

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Середа 09 листопада 2022 12:53
Свьонтек отримала нагороду першій ракетці світу-2022 Фото: Іга Свьонтек із одним зі своїх трофеїв (facebook.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

Жіноча тенісна асоціація (WTA) вручила польській тенісистці Ізі Свьонтек приз найсильнішій на планеті за підсумками 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

21-річна тенісистка забрала титул першої ракетки світу. В актуальному рейтингу WTA полька залишилася беззаперечним лідером класифікації, маючи в активі 11085 очок.

Свьонтек на понад 6 тисяч пунктів випередила Онс Жабер із Тунісу, яка йде другою. Упродовж року польська тенісистка виграла 8 турнірів, зокрема і два серії "Великого шолома" – "Ролан Гаррос" і US Open. На Підсумковому турнірі WTA перша ракетка дійшла до півфіналу.

У лютому-липні Свьонтек зіграла 37 матчів поспіль без поразок. Ця переможна серія стала найдовшою у XXI столітті. Окрім того, полька стала лідеркою сезону-2022 за перемогами над іншими представницями топ-10.

Результат Свьонтек у рейтингу WTA став найкращим для жінок із 2013 року. Тоді Серена Вільямс закінчила рік із 13260-ма очками.

До слова, француженка Гарсія тріумфувала на WTA Finals в американському Техасі.

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