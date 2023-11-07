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Свентек феерической победой на WTA Finals вернула статус первой ракетки мира

Канкун, Вторник 07 ноября 2023 09:19
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Свентек феерической победой на WTA Finals вернула статус первой ракетки мира Фото: Ига Свентек возобновила лидерство в рейтинге профессионалок (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Полька Ига Свентек триумфовала на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), одолев в решающем матче американку Джессику Пегулу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Итоговый турнир WTA-2023, финал

Пегула – Свентек – 0:2 (1:6, 0:6)

Новый лидер мирового рейтинга просто уничтожила оппонентку всего за час (!) на корте. Первый сет длился 27 минут. После обмена набранными пунктами в дебюте Пегула больше ничего не смогла противопоставить польской теннисистке.

Свентек с двумя брейками и подачей "под ноль" в седьмом гейме сделала весомый шаг к победе в турнирах. Американка прийти в себя от такого удара уже не смогла. Во второй партии полька вообще не отдала Пегуле ни одного гейма и повесила "баранку" за 33 минуты.

Итак, Свентек выиграла WTA Finals с пятью победами подряд. Более того, польская теннисистка не проиграла ни одной партии в течение турнира. Это позволило новой первой ракетке мира заработать 3,024 млн долларов призовых.

Главное же спортивное достижение Свентек после соревнований в мексиканском Канкуне – возвращение на теннисную вершину. Она обошла белоруску Арину Соболенко, набрав 9295 рейтинговых очков. У главной соперницы польки – 9050 зачетных пунктов.

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