"Свобода Слова Савика Шустера" - лидер с большим отрывом среди политических шоу, - рейтинг

По итогам сезона "Свобода Слова Савика Шустера" с большим отрывом лидирует среди политических шоу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Nielsen Украина.

Как известно, Савик Шустер вернулся в украинской эфир после 2-летнего отсутствия и по итогам сезона его проект смотрели лучше, чем ближайших конкурентов вместе взятых. Так, средний рейтинг "Свободы Слова Савика Шустера" составил 4% - это больше, чем сумма средних рейтингов “Право на владу” (2,2%) и “Свободы Слова” на ICTV (1,4%).

“Для политического шоу доля больше 12% в вечернем прайме пятницы - успех. "Свобода Слова Савика Шустера" конкурирует за внимание зрителя с популярными развлекательными проектами других каналов и показывает отличный результат", - рассказал партнер экспертной группы Kwendi Андрей Таранов.

Среднее время просмотра также лидирует: 40 с лишним минут против 33:06 и 18:50 соответственно. Всего же за сезон "Свободу Слова Савика Шустера" более 5 минут не переключаясь посмотрели 11,5 млн человек.

По словам генерального продюсера “Свободы Слова Савика Шустера” Павла Елизарова, шоу привлекает существенный сегмент интернет-аудитории.

“Просмотры на Youtube и Facebook составляют от 2 до 7 миллионов на каждый выпуск. И это очень молодая аудитория, возраст 60% подписчиков до 45 лет. Охват по выпуску с участием президента Зеленского составил порядка 10 миллионов” - отметил Елизаров.

По открытым данным, у шоу Шустера более 130 тысяч подписчиков на Facebook и почти 150 тысяч на Youtube. У “Права на Владу” - 140 тысяч на Facebook. На Youtube у программы нет собственного канала, они выходят на “ТСН” (1,6 миллионов подписчиков). Аудитория “Свободы Слова” на ICTV около 16 тысяч подписчиков в Facebook, на Youtube они также выходят на общем канале ICTV (1,1 миллиона). Часть контента ТРК “Украина”, в том числе “Свобода Слова Савика Шустера” в Youtube выходит на канале “Сегодня” с 266 тысячами подписчиков. Там шоу добирает в среднем еще 200-500 тысяч просмотров на каждый двухчасовой выпуск.

Таким образом, по итогам сезона, обновленная “Свобода Слова Савика Шустера” сумела не просто достойно вернуться, но и стать безусловным лидером с большим отрывом.