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Свіжий валютний курс: скільки коштують долар та євро в обмінниках

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України на початку тижня не змінився. Єдина європейська валюта подорожчала на 10 коп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 10 липня середній курс долара Україною становить 37,35 гривень, курс євро - 41,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 40,40 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 10 липня становить 39,8214 грн за євро (-0,0219 грн.).

Нова валютна стратегія НБУ

Національний банк України оприлюднив публічну версію Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. У ній у загальних рисах описані пріоритети та принципи для здійснення кроків за напрямами.

Документом визначено, що впровадження Стратегії здійснюватиметься поступово, лише за формування стійких передумов та після належного аналізу потенційного впливу, а також ефективності попередніх кроків.

Упровадження Стратегії визначатиметься не часовими межами, а формуванням відповідних макроекономічних передумов. Увага, зокрема, приділятиметься оцінці розвитку таких ключових параметрів:

  • інфляція та інфляційні очікування;
  • рівень міжнародних резервів і стійкість валютного ринку;
  • процентні ставки (включаючи додатний рівень облікової ставки в реальному вимірі та привабливість гривневих інструментів);
  • параметри фінансової стабільності.

З огляду на винятково високу невизначеність, пов’язану з війною, стратегія передбачає, що інтенсифікація ризиків може бути причиною призупинення реалізації наступних кроків або скасування попередніх кроків для збереження макроекономічної та фінансової стабільності.

Нагадаємо, НБУ з 24 лютого запровадив низку валютних обмежень та фіксований гривні до долара.

Розробка Стратегії пом’якшення валютних обмежень є одним з структурих маяків в рамках програми з МВФ.

Нагадаємо, НБУ з 24 лютого ввів низку валютних обмежень і фіксував гривню до долара.

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