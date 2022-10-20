Свіжа карта війни від британської розвідки: де ЗСУ мають перевагу

Українські військові зберігають свою перевагу у Харківській області та на півдні. При цьому росіяни зосередили основні сили у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту війни від британської розвідки.

За даними карти, українські війська продовжують зберігати ініціативу на сході Харківської області та намагаються витіснити окупантів звідти. Схожа ситуація і на півночі Донецької області - у районі Лимана.

Карта війни від британської розвідки (натисніть, щоб збільшити)

Вороги ж зосередили свої основні наступальні сили в районі селища Піски та під Бахмутом (Донецька область) та намагаються продовжити окупацію.

При цьому, виходячи з карти, на півдні бійці Збройних сил України зберігають ініціативу. Вони намагаються просуватися на південному сході Миколаївської області та півночі Херсонської.