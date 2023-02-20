Свій особистий нокаут Путін зараз переживає на фронті, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що із задоволенням відправив би Володимира Путіна в нокаут, але війна закінчиться лише тоді, коли Україна отримає достатньо зброї, щоб очистити свою територію від окупантів.

"Звичайно, я б з великою радістю відправив Путіна в нокаут, але це лише фантазії. Свій особистий нокаут Путін зараз переживає на фронті, де наші воїни героїчно борються і весь час завдають ударів нібито одній з кращих армій світу", - сказав Кличко.

Він заявив, що для якнайшвидшого завершення війни Україні потрібно більше зброї.

"Ми переможемо у цій війні! Але нам терміново потрібно більше зброї, боєприпасів та винищувачів. Я не розумію, чому завжди з'являються нові червоні лінії. Ясно одне: ми маємо відвойовувати нашу країну, а для цього нам потрібне все необхідне. Як довго триватиме війна - залежить від нас і від того, як швидко ми отримаємо зброю, щоби повернути собі наші території", - заявив Кличко.

Відповідаючи на запитання щодо небажання деяких сил у Німеччині збільшувати постачання зброї Україні, Кличко нагадав, що країна-агресор не зупиниться на Україні.

"Німці мають запитати себе: що, якщо Україна перестане отримувати зброю? Тоді росія завоює всю Україну, катуючи, знущаючись та вбиваючи ще більше людей. А як ви вважаєте, що зробив би путін, якби він окупував Україну? Наступна атака буде на Балтику або на Польщу. Путін і російська армія мають бути зупинені зараз", - наголосив Кличко.

За його словами, про переговори з росією можна буде думати лише після виведення її військ.