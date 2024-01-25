Світовий лідер із виробництва зварювального обладнання потрапив до списку спонсорів війни
Світового лідера у сфері виробництва зварювального обладнання та матеріалів ESAB було внесено до списку спонсорів війни. Компанія принципово залишається працювати в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.
Зазначається, що компанія утримує там заводи і постачає свої товари через систему державних закупівель російському "Газпрому".
Тому Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американсько-шведську промислову компанію Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget до переліку міжнародних спонсорів війни.
Імпортозаміщення
НАЗК пише, що компанія працює в Росії понад 20 років і створила там уже понад 6 тисяч робочих місць.
ESAB має понад 150 дистриб'юторів, представлених у всіх федеральних округах РФ, а також має на її території 2 заводи і технологічний центр, який здійснює відпрацювання технологій, навчання і демонстрацію обладнання.
У рамках російської програми імпортозаміщення, на цих заводах компанії виробляють російські та фірмові зварювальні матеріали ESAB, а також електроди, дроти і флюси.
"Так компанія допомагає державі-терористу справлятися з наслідками накладених на неї санкцій, а також забезпечує технологічні можливості Росії", - заявили в НАЗК.
Діяльність компанії після вторгнення РФ в Україну
У червні 2022 року компанія офіційно оголосила про продовження роботи в Росії.
"Одне з популярних запитань до нашої команди та мене, зокрема - чи плануємо залишатися на російському ринку. Відповідь однозначна: продовжуємо працювати!", - заявив генеральний директор ТОВ "ЕСАБ Росія і СНД" Олексій Нужний.
Зі свого боку, директор напряму "Зварювальні матеріали "ЕСАБ" Олексій Бєліков наголосив на нових можливостях і необхідності наростити виробництво, а також розширити локальний асортимент продукції, що випускається в РФ.
Такі заяви топових представників ESAB демонструють не тільки чітке бажання продовжувати вести бізнес з агресором, а й ймовірну ідеологічну підтримку його дій щодо України.
Компанія активно підтримує економіку Росії
У 2023 році компанія також продовжувала представляти й анонсувати нове високотехнологічне зварювальне обладнання власного виробництва в Росії.
ESAB здійснює свою діяльність у Росії через ТОВ "Есаб". При цьому, свій фінансовий звіт по роботі в РФ за 2022 рік компанія так і не опублікувала. Зате з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року компанія імпортувала в Росію товарів на понад 60 млн дол. США.
Серед них: матеріали, обладнання, запчастини та інструменти для зварювання з Німеччини, КНР, Угорщини, Південної Кореї, В'єтнаму, Швеції, Австрії, Індії, Туреччини.
На внутрішньому ринку Росії у 2023 році продукція під брендом "ESAB" продовжує поставлятися через систему державних закупівель. Споживачами продукції ESAB є підприємства паливно-енергетичного комплексу РФ: ТОВ "Газпром Метанол", ТОВ "Газпром Трансгаз Грозний".
"ESAB продовжує активно підтримувати технологічні можливості, економіку РФ і спонсорувати війну проти України. Спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було", - додали в НАЗК.
Спонсори війни
НАЗК є органом, який перевіряє приватні компанії на доброчесність, зокрема, і стосовно того, чи спонсорують вони війну проти України. Так, під час повномасштабного вторгнення РФ був створений перелік "Міжнародні спонсори війни".
До нього потрапили компанії, які не вийшли з російського ринку, ведуть бізнес та сплачують податки в РФ, чим фінансують війну.
Так, до списку спонсорів війни потрапила відома у всьому світі корпорація Nestle. Вона є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі.
Також нещодавно повідомлялося, що Україна внесла компанію Viciunai Group до списку міжнародних спонсорів війни. Він виготовляє крабові палички під торговою маркою Vici.
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