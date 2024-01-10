Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік через війну

Світовий банк прогнозує зростання економіки України у 2024 році на рівні 3,2%. Торік у жовтні банк очікував, що ВВП зросте на 4,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз СБ щодо світової економіки.

"Перспективи України залишаються вельми невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році та 6,5% у 2025 році", - йдеться у доповіді.

Світовий банк очікує, що "активні військові дії продовжуватимуться протягом 2024 року".

При цьому базові ефекти та разові фактори, включаючи врожай сільськогосподарських культур, будуть нівельовані.

"Часткове вирішення невизначеності у 2025 році сприятиме відновленню експорту та поступовому збільшенню інвестицій у реконструкцію", - йдеться у доповіді.

За даними Світового банку, в Україні темпи зростання ВВП збільшилися приблизно на 4,8% у 2023 році після різкого спаду попереднього року. Тим не менш, у 2023 році обсяг виробництва залишався приблизно на 30% нижче рівня до вторгнення.

"Зростання було підкріплено поліпшенням доступу до електроенергії, вищим урожаєм та додатковими державними видатками, хоча і за рахунок збільшення бюджетного дефіциту та дефіциту поточного рахунку", - йдеться у доповіді.

Хоча припинення Чорноморської зернової ініціативи у липні 2023 року продовжує чинити знижувальний тиск на експорт зерна, "Україна успішно визначила альтернативні маршрути експорту зерна, які підтримали цей сектор", зазначають у банку.

Прогнози з економіки

Уряд України прогнозує, що ВВП України зросте на 5,0% у 2023 році. 2024 року очікується уповільнення до 4,6%.

У листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (після попереднього діапазону 1-3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.

НБУ у жовтні покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9 до 4,9%. Реальний ВВП зросте у 2024 році на 3,6% (попередній прогноз – 3,5%). За прогнозом НБУ, прискоренню економічного зростання до 6,0% у 2025 році (попередній прогноз - 6,8%) сприятиме передусім очікуване зниження ризиків безпеки.