Світовий банк оцінив перспективу глобального зростання після пандемії, як "жалюгідну"

За оцінкою банку, зростання світової економіки в період з 2020 по 2024 роки є найслабшим початком десятиліття за останні 30 років. Зазначається, що світова активність буде найнижчою з початку 1990-их років, що є "жалюгідною віхою". Це зробить одну із чотирьох економік, що розвиваються, біднішою, ніж до пандемії Covid-19.

"Без значної корекції курсу 2020-ті роки стануть десятиліттям втрачених можливостей. Таке слабке зростання в найближчій перспективі залишить багато найбідніших країн з паралізуючим рівнем боргу та слабким доступом до їжі для майже кожної третьої людини", - заявив головний економіст Світового банку Індерміт Гілл.

В установі вважають, що зростання інвестицій на душу населення в економіках, що розвиваються, протягом 2023-2024 років становитиме в середньому 3,7%, приблизно вдвічі менше, ніж за попередні 20 років.

Світовий банк прогнозує, що глобальне зростання сповільниться у 2024 році до 2,4%. Згідно з оцінками, глобальне зростання в 2020-2024 роках становитиме 2,2%, що є найнижчим показником за п’ятирічний період після 2,1% у 1990-1994 роках.

Економіка України

Упродовж кількох місяців після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна була змушена спалити валютні резерви, тоді як центральний банк розпочав купівлю державних облігацій, щоб закрити дефіцит фінансування. Економіка скоротилася майже на третину.

Бюджетне становище України з того часу зміцнилося завдяки виділенню союзниками десятків мільярдів доларів допомоги. У листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (після попереднього діапазону 1-3%).

Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.