Всемирный банк назвал условия для ускорения роста экономики Украины

Темпы роста экономики Украины повысятся с 3,2% в 2024 году до в среднем 5,8% в год в 2025-2026 годах при условии, что активные боевые действия продолжатся в течение 2024 года, а затем станут умеренными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Всемирного банка " Перспективы мировой экономики " (июнь 2024 года).

"Восстановление будет зависеть, в первую очередь, от развития российского вторжения и, как ожидается, будет поддерживаться увеличением экспорта и инвестиций в реконструкцию", - говорится в докладе.

По данным Всемирного банка, затраты на реконструкцию Украины оцениваются в 486 млрд долларов в течение следующего десятилетия, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП в 2023 году и значительно превышает предыдущие оценки.

"Страну покинули более 6,4 млн человек. Потеря рабочих мест, доходов и активов, а также высокая инфляция обратили вспять 15-летнюю борьбу за сокращение бедности", - отмечают во Всемирном банке.

Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Украины вырастет на 3,2% в 2024 году, на 6,5% в 2025 году и на 5,1% в 2026 году.

Прогноз по мировой экономике

Всемирный банк заявил, что более высокие, чем ожидалось, показатели экономики США побудили повысить прогноз глобального роста на 2024 год на 0,2 п.п., но предупредил, что общий объем производства будет оставаться значительно ниже допандемического уровня.

ВБ прогнозирует рост мирового ВВП на 2,6% в 2024 году, и на 2,7% в 2025 и в 2026 годах, что значительно ниже среднего мирового показателя в 3,1% за десятилетие, предшествовавшее COVID-19.