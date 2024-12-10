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Зростання до 60%: які продути найбільше подорожчали за останній рік

Україна, Вівторок 10 грудня 2024 15:40
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Зростання до 60%: які продути найбільше подорожчали за останній рік Фото: Овочі подорожчали за рік в Україні на 63% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні у листопаді 2024 року, порівняно з листопадом минулого року, зросли на 14,3%. Подешевшав лише цукор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали овочі – на 62,9%.

Крім того, вершкове масло подорожчало на 30,7%, яйця – на 30,6%.

Ціни на фрукти зросли на 24,7%, на молоко – на 16,6%, хліб – 15,8%, на сир та м'який сир – на 14,6%.

Соняшникова олія подорожчала за рік на 12,5% хліб та хлібопродукти – на 12,2%, безалкогольні напої – на 12,1%, риба та продукти з риби – на 11,1%, макаронні вироби – на 8,6%, м'ясо та м'ясопродукти – на 1,9%.

Водночас цукор подешевшав за рік на 3,6%.

Зростання до 60%: які продути найбільше подорожчали за останній рік

Продуктова інфляція в Україні

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед, низці овочів та фруктів.

За даними продовольчого агентства ООН (ФАО), у листопаді 2024 року світові оптові ціни на основні продукти харчування були на 5,7% вищими за своє значення роком раніше. Зокрема, світові ціни на вершкове масло зросли чотирнадцятий місяць поспіль, досягнувши нового рекордного максимуму через сильний внутрішній та міжнародний попит на тлі обмежених запасів, особливо у Західній Європі.

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