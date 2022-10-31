Світові ціни на пшеницю різко зросли після виходу Росії із зернової угоди

Найбільш активні контракти на пшеницю на товарній біржі Чикаго (CBOT) зросли на 5,7% до 8,77 доларів за бушель. У березні ф'ючерси на пшеницю досягли рекордного рівня 13,64 долара за бушель. Кукурудза зросла на 2,6% у понеділок до 6,98 долара за бушель.

Москва призупинила свою участь в угоді щодо Чорного моря у суботу у відповідь на те, що вона назвала великою атакою українського безпілотника на її флот в анексованому Криму.

Київ заявив, що Росія виправдовує підготовлений вихід із угоди, а Вашингтон заявив, що використовує продукти харчування як зброю.

Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна заявили, що вони наполягають на угоді про експорт зерна із планом транзиту для 16 суден у понеділок.

У рамках угоди щодо зерна за посередництвом ООН Об'єднаний координаційний центр (СКЦ), що складається з представників ООН, Туреччини, Росії та України, погоджує рух суден та інспектує їх. З липня з Чорного моря експортовано понад 9,5 млн тонн кукурудзи, пшениці, продуктів соняшника, ячменю, ріпаку та сої.

Ринки зерна були чутливими до подій восьмимісячного вторгнення Москви до України, оскільки ці дві країни є одними з найбільших світових постачальників пшениці.