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Світові ціни на пшеницю різко зросли після виходу Росії із зернової угоди

Фото: пшениця подорожчала після виходу Росії із зернової угоди (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили в понеділок, 31 жовтня, майже на 6%, а на кукурудзу - майе на 3%, оскільки вихід Росії з угоди про експорт Чорним морем викликав стурбованість з приводу світових поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найбільш активні контракти на пшеницю на товарній біржі Чикаго (CBOT) зросли на 5,7% до 8,77 доларів за бушель. У березні ф'ючерси на пшеницю досягли рекордного рівня 13,64 долара за бушель. Кукурудза зросла на 2,6% у понеділок до 6,98 долара за бушель.

Москва призупинила свою участь в угоді щодо Чорного моря у суботу у відповідь на те, що вона назвала великою атакою українського безпілотника на її флот в анексованому Криму.

Київ заявив, що Росія виправдовує підготовлений вихід із угоди, а Вашингтон заявив, що використовує продукти харчування як зброю.

Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна заявили, що вони наполягають на угоді про експорт зерна із планом транзиту для 16 суден у понеділок.

У рамках угоди щодо зерна за посередництвом ООН Об'єднаний координаційний центр (СКЦ), що складається з представників ООН, Туреччини, Росії та України, погоджує рух суден та інспектує їх. З липня з Чорного моря експортовано понад 9,5 млн тонн кукурудзи, пшениці, продуктів соняшника, ячменю, ріпаку та сої.

Ринки зерна були чутливими до подій восьмимісячного вторгнення Москви до України, оскільки ці дві країни є одними з найбільших світових постачальників пшениці.

Нагадаємо, світові запаси продовольства опинилися під загрозою через вихід Росії із зернової угоди.

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