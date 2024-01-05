Світові ціни на продукти харчування показали найбільше річне падіння з 2015 року

Індекс цін на продовольство ФАО, який відслідковує щомісячні зміни міжнародних цін на низку продовольчих товарів, у грудні становив у середньому 118,5 пунктів, що на 1,5% нижче, ніж у листопаді, та на 10,1%, ніж у грудні 2022 року.

Хоча індекс відстежує вартість сировинних товарів, а не роздрібні ціни, різке падіння може вказувати на потенційне полегшення для споживачів, оскільки ціни на продукти харчування знижуються з піку 2022 року, який послідував за вторгненням Росії в Україну і спричинив кризу вартості життя по всьому світу.

Протягом року індекс ФАО був на 13,7% нижчим за середнє значення за попередній рік, причому за цей період вищим був лише індекс цін на цукор.

Ціни на продукти

Індекс цін на зернові ФАО за рік був на 15,4% нижчим за середній рівень 2022 року, що відображає гарне постачання світових ринків. Однак індекс цін рис показав зростання на 21%, в основному через побоювання щодо впливу Ель-Ніньо на виробництво рису та наслідків експортних обмежень, запроваджених Індією.

Індекс цін на олію ФАО, загалом за 2023 рік виявився на 32,7% нижчим від рівня попереднього року.

Індекс цін на цукор ФАО знизився у грудні 16,6%, хоча все ще вищий на 14,9% порівняно з груднем 2022 року.

Індекс цін на м'ясо ФАО впав протягом року 1,8%. Індекс цін на молочні продукти на 16,1% нижчий за своє значення у грудні 2022 року.

Ціни в Україні

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики України вкотре підвищило прогноз цьогорічного врожаю завдяки рекордній урожайності зернових. Загальний обсяг урожаю зернових та олійних культур на 2023 рік становить 81,3 млн тонн.

За даними міністерства, збільшився рівень урожайності зернових - до 54,7 ц/га. Це рекордний показник для України.

Високий урожай цього року був одним із основних факторів низької інфляції у другій половині 2023 року, яка впала до 5,1% - найнижчого рівня з 2020 року.