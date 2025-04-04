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Світові ціни на олію б'ють рекорди: в ООН назвали причини

Україна, П'ятниця 04 квітня 2025 11:47
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Світові ціни на олію б'ють рекорди: в ООН назвали причини Фото: Ціни на олію зросли до рекордного рівня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на рослинну олію та вершкове масло продовжують підвищуватися. Причиною є скорочення виробництва та високий попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію продовольчого агентства ООН (ФАО).

Індекс цін на продовольство ФАО в середньому становив 127,1 пункта в березні 2025 року, залишившись практично незмінним порівняно з лютим. Зниження індексів цін на зернові та цукор компенсувало зростання індексів цін на м'ясо та рослинні олії.

Світові ціни на олію б'ють рекорди: в ООН назвали причини

Загалом значення індексу на 6,9% вище за відповідний рівень рік тому, але залишається 20,7% нижчим за своє пікове значення, досягнуте в березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

Світові ціни на олію б'ють рекорди: в ООН назвали причини

Індекс цін на рослинні олії ФАО в березні становив у середньому 161,8 пункти, що на 3,7% вище за попередній місяць і залишається значно вищим (23,9%) за свій рівень роком раніше.

Міжнародні ціни на ріпакову та соняшникову олію зросли з лютого, що відображає скорочення поставок з боку основних експортерів, яке збігається зі стійким світовим попитом на імпорт.

Індекс цін на молочні продукти ФАО в березні становив 148,7 пункта, не змінившись порівняно з лютим 2025 року, але все ще на 19,9% вищий, ніж його значення рік тому.

Міжнародні ціни на вершкове масло зросли третій місяць поспіль, на 3,9% порівняно з лютим, що зумовлено високими роздрібними продажами та зростанням міжнародного попиту на тлі сезонного зниження поставок в Океанії та млявого виробництва в Європі.

Індекс цін на зернові ФАО в березні становив у середньому 109,7 пункта, що 2,6% нижче, ніж попереднього місяця, і на 1,1% нижче, ніж у березні 2024 року. Світові ціни на пшеницю знизилися в березні, оскільки побоювання з приводу стану врожаю вщухли у деяких великих експортерів Північної півкулі.

Індекс цін на м'ясо ФАО в березні становив у середньому 118,0 пунктів, що на 0,9% вище за переглянуте лютневе значення і на 2,7 відсотка вище рівня роком раніше. Зростання було зумовлене переважно вищими цінами на свинину, в основному через зростання котирувань у Європейському Союзі.

Середнє значення індексу цін на цукор ФАО в березні становило 116,9 пунктів, що на 1,4% нижче, ніж у лютому, і на 16,5 пункту (12,3%) нижче, ніж роком раніше. Зниження було здебільшого зумовлене ознаками ослаблення світового попиту.

Нагадаємо, світові ціни на вершкове масло досягли нового рекордного максимуму восени 2024 року через сильний внутрішній і міжнародний попит на тлі обмежених запасів, особливо в Західній Європі.

За даними Держстату, соняшникова олія в Україні в лютому 2025 року коштувала 78 гривень за літр, що на 34% більше, ніж роком раніше, пачка вершкового масла 200 грам подорожчала за рік на 37% до 106 гривень.

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ООН Ціни на продукти
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