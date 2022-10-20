Світові ціни на нафту зростають: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у грудні подорожчали на 0,80%, до 93,15 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate з постачанням у листопаді подорожчала на 1,45% до 86,79 доларів за барель.

"У четвертому кварталі 2022 року ціни на нафту будуть падати під впливом низки факторів", - зазначає аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.

За його словами, ціни стикаються із знижувальним тиском з боку побоювань глобального зростання, зміцнення долара США та зростання номінальної прибутковості 10-річних облігацій США. Однак підвищувальний тиск походить від скорочення поставок ОПЕК+ та неминучих санкцій ЄС щодо морського імпорту російської нафти та продукції нафтопереробки.

Ціни на нафту зросли через заборону Європейського союзу, що насувається, на російську нафту і нафтопродукти, а також скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та іншими виробниками, включаючи Росію, відомою як ОПЕК+.

ОПЕК+ домовилася про скорочення видобутку на 2 млн. барелів на добу на початку жовтня, але аналітики очікують меншого зниження фактичного видобутку приблизно на 1 млн барелів на добу через недовиробництво в таких країнах, як Іран, Венесуела та Нігерія.

Президент США Джо Байден оголосив у середу про план продати до кінця року залишок свого випуску з національного резерву нафти на випадок надзвичайних ситуацій, або 15 млн барелів нафти, і почати поповнення запасів, оскільки він намагається знизити високі ціни на бензин напередодні проміжних виборів 8 листопада. .

Однак випуск "занадто малий, щоб вплинути на ринок", сказав Дхар з Commonwealth Bank, оцінивши, що він збільшить світові постачання нафти всього на 0,04 млн барелів на день.

"Санкції ЄС щодо імпорту російської нафти, ймовірно, стануть центром уваги нафтового ринку найближчими тижнями... Ми очікуємо, що ф'ючерси на нафту марки Brent у четвертому кварталі 2022 року коштуватимуть у середньому 100 доларів за барель на тлі перебоїв із поставками через санкцій ЄС", - додав Дхар.

Тим часом, світовий попит на паливо залишається невизначеним. В останні тижні економічна активність у США незначно зросла, хоча в деяких регіонах вона не змінилася, а в інших знизилася, йдеться у звіті Федеральної резервної системи, який показав, що компанії стають дедалі песимістичнішими щодо перспектив.

Цього року Китай також продовжив суворі обмеження у зв'язку з COVID-19, що завдало збитків діловій та економічній активності найбільшого у світі імпортера сирої нафти.

Побоювання з приводу глобальної рецесії та ймовірність чергового агресивного підвищення процентної ставки у США затьмарили перспективи цін на нафту, вважає аналітик CMC Markets Леон Лі.

"Тому ціни на нафту повернуться до низхідного тренду після короткострокового відскоку", - сказав він.

Очікується, що Федеральна резервна система проведе ще одне значне підвищення процентної ставки в листопаді і, зрештою, підніме ставки до 4,75% -5% до початку наступного року, якщо не більше, після того, як урядовий звіт показав, що інфляція залишається стабільно високою минулого місяця.