Світові ціни на нафту зростають на початку тижня: що спричинило

Ціни на нафту зросли на 3% у понеділок, 3 жовтня, оскільки група ОПЕК+ розглядає можливість скорочення видобутку більш ніж на 1 млн. барелів на добу у спробі підтримати ринок. Це стане найбільшим скороченням з моменту пандемії у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3%, до 87,65 доларів за барель після падіння на 0,6% у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate також зросла на 3% до 81,88 долара за барель після втрати на попередній сесії 2,1%.

Ціни на нафту падали чотири місяці поспіль з червня, оскільки обмеження COVID-19 у Китаї, найбільшому споживачі енергії, завдали шкоди попиту, а зростання відсоткових ставок і зростання долара США чинили тиск на світові фінансові ринки.

Щоб підтримати ціни, Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, розглядають можливість скорочення видобутку більш ніж на 1 млн. барелів на добу перед зустріччю в середу.

У разі погодження це буде друге щомісячне скорочення видобутку групи поспіль після скорочення видобутку на 100 тисяч барелів на добу минулого місяця.

Однак два джерела з групи виробників повідомили, що в липні ОПЕК+ не досягла своєї мети з видобутку майже 3 млн барелів на добу, оскільки санкції щодо деяких членів та низький рівень інвестицій з боку інших перешкоджали її здатності збільшити видобуток.

"Все, що становить менше ніж 500 тисяч барелів на день, буде проігноровано ринком. Тому ми бачимо значний шанс скорочення до 1 мільйона барелів на день", - зазначають аналітики ANZ.

У той час, як швидкі ціни на нафту Brent можуть ще більше зміцнитися в найближчій короткостроковій перспективі, побоювання щодо глобальної рецесії, ймовірно, обмежать потенціал зростання, зазначає консалтингова компанія FGE.

"Якщо ОПЕК+ дійсно вирішить скоротити видобуток у найближчому майбутньому, пов'язане з цим збільшення вільних потужностей ОПЕК+, ймовірно, чинитиме ще більший знижувальний тиск на довгострокові ціни", - йдеться у повідомленні, опублікованому в п'ятницю.

Також у п'ятницю Китай видав найбільшу квоту на експорт нафтопродуктів цього року та збільшив квоти на імпорт сирої нафти для незалежних нафтопереробників.

Державні та приватні нафтопереробні заводи можуть експортувати до 15 млн тонн бензину, дизельного палива, палива для реактивних двигунів та мазуту з низьким вмістом сірки, додаючи такі необхідні постачання на світові ринки, щоб замінити російський експорт, на який Європейський Союз запровадив ембарго у лютому.