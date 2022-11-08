UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світові ціни на нафту знижуються після стрибка до максимуму з кінця серпня

Фото: ціни на нафту знижуються 8 листопада (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали у вівторок, 8 листопада, оскільки побоювання з приводу рецесії та посилення спалаху COVID-19 у Китаї викликали побоювання щодо зниження попиту на пальне, що переважають побоювання щодо пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 0,3% до 97,61 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала 0,4% до 91,43 долара за барель.

Обидва контракти показника досягли найвищого рівня з кінця серпня в понеділок на тлі повідомлень про те, що лідери Китаю, найбільшого у світі імпортера сирої нафти, зважують вихід із суворих обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19.

Зміцнення долара також вплинуло на нафтові ціни. Нафта зазвичай оцінюється в доларах США, тому сильніший долар робить товар дорожчим для власників інших валют.

За словами аналітика CMC Markets Тіни Тенг, цього тижня учасники ринку стежитимуть за даними щодо індексу споживчих цін США як торговельні сигнали.

"На тлі жорсткої інфляції та зростання відсоткових ставок в основних західних країнах ф'ючерси на нафту, як і раніше, враховують можливість глобальної економічної рецесії", - сказала Тенг.

За її словами, це поряд із уповільненням попиту на паливо в Китаї є причиною зниження цін на нафтові ф'ючерси в останні кілька місяців.

Але короткострокові фундаментальні показники для нафти залишаються оптимістичними, і основна увага надається питанням пропозиції, кажуть аналітики ANZ Research.

За його словами, ринок зіткнеться із крайнім терміном для європейського імпорту російської нафти до того, як набудуть чинності санкції.

Заборона Європейського Союзу на російську нафту, введена у відповідь на вторгнення Росії в Україну, набуде чинності 5 грудня, а в лютому настане припинення імпорту нафтопродуктів.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує зниження цін на газ у Європі та світових цін на нафту у 2023-2024 роках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нефть