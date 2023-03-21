Світові ціни на нафту знижуються через банківську кризу

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні подешевшали на 1% до 73,08 доларів за барель о 05:14 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 0,9% - до 67,18 доларів за барель.

На попередній сесії і Brent, і WTI впали приблизно на 3 долари за барель, перш ніж дорожчати. Це було те, що UBS купив Credit Suisse, а центральні банки заявили, що вони підвищать ринкову ліквідність і підтримають банківську систему.

"Зараз ціни на нафту в основному залежать від впливу на довіру інвесторів на макрорівні. Якщо банківська криза не пошириться далі, ринкові настрої можуть стабілізуватися, і ціни на нафту мають шанс відновитися", - кажуть аналітики Haitong Futures.

Одним із факторів впливу буде рішення Федеральної резервної системи про те, чи слід і на скільки підвищувати процентні ставки після завершення дводенного засідання у середу. З того часу, як цього місяця почалися банківські проблеми, ринкова оцінка найбільш ймовірного розміру наступного кроку ФРС впала з 50 до 25 базисних пунктів.

Тим часом, офіційні особи G7 заявили, що група навряд чи піде на запланований перегляд граничного рівня цін на російську нафту в 60 доларів за барель. Офіційні особи повідомили, що Європейська комісія заявила послам країн ЄС на вихідних, що G7 не має настійного бажання негайного перегляду.

Зустріч ОПЕК+, до якої входять найбільші країни-експортери нафти та союзники, зокрема Росія, призначено на 3 квітня. У жовтні група домовилася про зниження цільового показника щоденного видобутку нафти на 2 млн. барелів до кінця 2023 року.

Експорт сирої нафти з США в Європу цього місяця досяг у середньому рекордних 2,1 млн барелів на день, що було викликано падінням ціни на нафту WTI по відношенню до Brent і слабшим попитом на нафту з боку нафтопереробних заводів США.