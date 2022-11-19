Світові ціни на нафту за тиждень впали на 10%: що стало причиною

Нафта марки Brent закрилася на рівні 87,62 долара за барель, впавши на 2,4%. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) закрилася на рівні 80,08 доларів за барель, втративши 1,9%.

Обидва зразки продемонстрували тижневі втрати: Brent впала приблизно на 9%, а WTI приблизно на 10%.

Зміцнення долара США, через яке нафта стає дорожчою для неамериканських покупців, призвело до зниження цін на сиру нафту.

У Китаї, який прагне уповільнити імпорт сирої нафти з деяких джерел, спостерігається зростання випадків захворювання на COVID-19, в той час як надії на менш агресивне підвищення ставок у США були підірвані зауваженнями деяких представників Федеральної резервної системи.

"Ситуація з COVID у Китаї продовжує переслідувати цей ринок", - сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital LLC у Нью-Йорку. "Оптимізм з'являється на ринку, як тільки вони намагаються сказати, що збираються знову відкритися, але реальність на місцях повністю протилежна цьому обнадійливому аналізу", - додав він.

Оскільки 5 грудня на горизонті маячить заборона ЄС на російську нафту, перспектива збільшення поставок з Росії, що давить на спотовий ринок сирої нафти, також чинить тиск на ф'ючерсні ціни.

Цього тижня домінували побоювання щодо рецесії, навіть незважаючи на скорочення поставок ОПЕК+.

"Щодо попиту, тобто побоювання з приводу уповільнення економічного зростання", - сказав Наїм Аслам з Avatrade.

Очікується, що ФРС підніме ставки на 50 базисних пунктів на своєму політичному засіданні 13-14 грудня після чотирьох послідовних підвищення на 75 базисних пунктів.

ОПЕК+, яка розпочала новий раунд скорочення поставок у листопаді, проводить нараду з питань політики 4 грудня.

Нафта була близька до рекордних максимумів на початку цього року, оскільки вторгнення Росії в Україну посилило побоювання постачання.