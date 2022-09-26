Світові ціни на нафту продовжують знижуватися після обвалу минулого тижня

Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у листопаді подешевшали на 0,63%, до 85,61 доларів. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) із постачанням у листопаді впали на 0,61%, до 78,26 доларів. Обидва контракти впали приблизно на 5% у п'ятницю до найнижчого рівня із січня.

Індекс долара, який вимірює долар США щодо кошика основних валют, у понеділок піднявся до 20-річного максимуму. Сильніший долар США скорочує попит на нафту, номіновану в доларах, оскільки покупці, які використовують інші валюти, мають витрачати більше на купівлю сирої нафти.

Центральні банки в багатьох країнах-споживачах нафти, у тому числі в Сполучених Штатах, найбільшому у світі споживачі сирої нафти, підвищили відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, що зростає, що викликало побоювання, що посилення може викликати економічний спад.

"На тлі посилення глобальної грошово-кредитної політики ключовими центральними банками для стримування підвищеної інфляції та чудового зростання долара США до максимуму більш ніж за 20 років викликали побоювання з приводу уповільнення економічного зростання та діють як основний зустрічний вітер для нафти цін", - сказав Сугандха Сачдєва, віце-президент з досліджень товарів у Religare Broking.

Сачдева очікує, що ціни на нафту WTI можуть знайти нижню межу на рівні 75 доларів за барель, тоді як для Brent 80 доларів виступатимуть як подушка безпеки.

Головний виконавчий директор енерготрейдера Vitol Рассел Харді заявив на нафтовій конференції в Сінгапурі, що понад 1 млн барелів на добу американської нафти піде до Європи, щоб заповнити прогалину в російських постачаннях.

Глава колумбійської державної енергетичної компанії Ecopetrol заявив на тій самій конференції, що вона продає більше нафти до Європи, заміняючи постачання з Росії.