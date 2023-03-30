Світові ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара США
Ціни на нафту впали у четвер, 30 березня, на тлі зміцнення долара, при цьому інвестори уважно стежать за подіями, пов'язаними із скороченням експорту нафти з Іракського Курдистану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5%, до $77,91 за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 0,4%, до $72,69 за барель.
Індекс долара, який зазвичай торгується назад пропорційно до нафти, у четвер зріс на 0,11% до 102,75. Сильніший долар робить товари, номіновані в доларах, дорожчими для власників інших валют.
Виробники закрили або скоротили видобуток на кількох нафтових родовищах у напівавтономному Курдистані на півночі Іраку після зупинки північного експортного трубопроводу і на горизонті очікуються нові відключення.
Але аналітики Citi заявили в четвер, що премія через Курдистан у цінах на нафту може зникнути раніше, ніж очікувалося.
"Зміни у внутрішній політиці Іраку можуть дуже скоро призвести до міцного політичного врегулювання", - заявив Citi, оцінивши, що потоки трубопроводом можуть збільшитися приблизно на 200 тисяч барелів на добу.
Тим часом несподіване скорочення запасів сирої нафти в США обмежило зниження цін, при цьому імпорт упав до дворічного мінімуму, згідно з даними Управління енергетичної інформації США.
"Очікується, що сезонне посилення попиту на кінець другого кварталу призведе до зростання цін на нафту в порівнянні з поточними рівнями", - кажуть аналітики Національного банку Австралії.
Аналітики додали, що хоча ціни на нафту трохи знизилися в четвер, вони залишилися в межах торговельного коридору, який спостерігається з початку 2023 року.
Тим часом менше, ніж планувалося, скорочення видобутку російської нафти послабило побоювання з приводу поставок. Видобуток нафти в Росії впав приблизно на 300 тисяч барелів на добу в перші три тижні березня, що менше запланованого скорочення на 500 тисяч барелів на добу, повідомили джерела, знайомі з даними.
Нагадаємо, у березні 2023 року відмічено зростання експорту російської нафти, насамперед до Китаю. Москва продає сировину із великими знижками.
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