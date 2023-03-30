ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світові ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара США

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 березня 2023 08:43
Світові ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара США Фото: ціни на нафту знижуються через зростання долара (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали у четвер, 30 березня, на тлі зміцнення долара, при цьому інвестори уважно стежать за подіями, пов'язаними із скороченням експорту нафти з Іракського Курдистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5%, до $77,91 за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 0,4%, до $72,69 за барель.

Індекс долара, який зазвичай торгується назад пропорційно до нафти, у четвер зріс на 0,11% до 102,75. Сильніший долар робить товари, номіновані в доларах, дорожчими для власників інших валют.

Виробники закрили або скоротили видобуток на кількох нафтових родовищах у напівавтономному Курдистані на півночі Іраку після зупинки північного експортного трубопроводу і на горизонті очікуються нові відключення.

Але аналітики Citi заявили в четвер, що премія через Курдистан у цінах на нафту може зникнути раніше, ніж очікувалося.

"Зміни у внутрішній політиці Іраку можуть дуже скоро призвести до міцного політичного врегулювання", - заявив Citi, оцінивши, що потоки трубопроводом можуть збільшитися приблизно на 200 тисяч барелів на добу.

Тим часом несподіване скорочення запасів сирої нафти в США обмежило зниження цін, при цьому імпорт упав до дворічного мінімуму, згідно з даними Управління енергетичної інформації США.

"Очікується, що сезонне посилення попиту на кінець другого кварталу призведе до зростання цін на нафту в порівнянні з поточними рівнями", - кажуть аналітики Національного банку Австралії.

Аналітики додали, що хоча ціни на нафту трохи знизилися в четвер, вони залишилися в межах торговельного коридору, який спостерігається з початку 2023 року.

Тим часом менше, ніж планувалося, скорочення видобутку російської нафти послабило побоювання з приводу поставок. Видобуток нафти в Росії впав приблизно на 300 тисяч барелів на добу в перші три тижні березня, що менше запланованого скорочення на 500 тисяч барелів на добу, повідомили джерела, знайомі з даними.

Нагадаємо, у березні 2023 року відмічено зростання експорту російської нафти, насамперед до Китаю. Москва продає сировину із великими знижками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нефть
NEWS
Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика
Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою