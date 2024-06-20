Світове споживання викопного палива та викиди досягли рекордного рівня, - доповідь

Світове споживання викопного палива та викиди досягли рекордного рівня у 2023 році, навіть незважаючи на те, що частка викопного палива у світовому енергобалансі трохи знизилася за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з доповіддю Енергетичного інституту, зростання попиту на викопне паливо, незважаючи на розширення використання відновлюваних джерел енергії, може стати каменем спотикання для переходу до більш низьковуглецевої енергетики, оскільки глобальне підвищення температури досягає 1,5 градусів, порога, за яким, на думку вчених, такі наслідки, як підвищення температури, посуха та повені, стануть екстремальнішими.

Минулий рік став першим повним роком перенаправлення російських енергетичних потоків із Заходу після вторгнення Москви до України у 2022 році, а також першим повним роком без серйозних обмежень на пересування, пов'язаних із пандемією COVID-19.

У доповіді йдеться, що загальне глобальне споживання первинної енергії досягло рекордного рівня 620 ексаджоулів (ЕДж), а викиди вперше перевищили 40 гігатонн CO2.

"У рік, коли ми стали свідками того, як внесок відновлюваних джерел енергії досяг нового рекордного рівня, світовий попит на енергію, що постійно зростає, означає, що частка викопного палива залишилася практично незмінною", - сказав Саймон Вірлі з консалтингової компанії KPMG.

Європа та Глобальний Південь

У доповіді зафіксовано мінливі тенденції використання викопного палива в різних регіонах. У Європі, наприклад, частка викопного палива в енергетиці впала нижче 70% уперше з часів промислової революції.

"У країнах з розвиненою економікою ми спостерігаємо ознаки піку попиту на викопне паливо, на відміну від економік країн Глобального Півдня, де економічний розвиток та покращення якості життя продовжують стимулювати зростання викопного палива", - сказав виконавчий директор Енергетичного інституту Нік Уейт.

Галузевий орган Енергетичний інститут спільно з консалтинговими компаніями KPMG та Kearney публікує річний звіт з 2023 року. Ці компанії прийшли на зміну BP минулого року, яка готувала звіт, який став стандартом для фахівців енергетики з 1950-х років.

У доповіді йдеться, що на викопне паливо довелося майже все зростання попиту в Індії в 2023 році, тоді як у Китаї використання викопного палива зросло на 6% і досягло нового максимуму.

Однак минулого року на частку Китаю також припало більше половини світового приросту виробництва відновлюваної енергії.

"Китай додає більше відновлюваних джерел енергії, ніж решта світу разом узятого, - це чудово", - сказав журналістам Вірлі з KPMG.

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Основні моменти зі звіту за 2023 рік: