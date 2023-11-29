Світова економіка сповільнюється: у ОЕСР назвали причини та дали прогноз на два роки

Світове економічне зростання залишиться скромним, при цьому вплив посилення грошово-кредитної політики, слабкої торгівлі та зниження ділової та споживчої впевненості зростатиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ОЕСР .

Згідно з прогнозами, світовий валовий внутрішній продукт зросте лише на 2,7% у наступному році після 2,9% у 2023 році. Згідно з оцінкою, у 2025 році темпи зростання збільшаться лише до 3%.

Очікується, що інфляція продовжить поступово знижуватися та повернеться до цільових показників центральних банків у більшості країн до 2025 року. Очікується, що інфляція в країнах ОЕСР знизиться з 7,0% у 2023 році до 5,2% у 2024 році та 3,8% у 2025 році.

Уповільнення зростання

"Інфляція знижується, але зростання уповільнюється, - сказала у своїй заяві головний економіст ОЕСР Клер Ломбарделлі. - Ми прогнозуємо м'яку посадку для країн із розвиненою економікою, але це далеко не гарантовано".

Похмура перспектива вказує на довгі наслідки глобальної інфляційної кризи, що послідувала за пандемією COVID і зростанням цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну, зазначає Bloomberg.

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Центральні банки відреагували на це одним із найрізкіших і найшвидших підвищення ставок в історії і дали зрозуміти, що вони можуть залишатися на високому рівні протягом деякого часу.

В ОЕСР заявили, що навіть незважаючи на те, що основні показники інфляції знизилися, показники основних цін виявляються нестабільними - і грошово-кредитна політика повинна залишатися обмежувальною, доки не з'являться явні ознаки того, що основний тиск надовго знизиться.

Очікується, що зниження ставок у США розпочнеться лише у другій половині 2024 року, а не раніше за весну 2025 року в єврозоні. Це різко контрастує з очікуваннями ринків, які нині оцінюють, що Федеральна резервна система та Європейський центральний банк пом'якшать політику вже у першій половині наступного року.

www.bloomberg.com

ОЕСР зазначила, що ринки, що розвиваються, в цілому почуваються краще, ніж країни з розвиненою економікою. Європа відстає від США, частково тому, що країни там чутливіші до відсоткових ставок, оскільки вони більше покладаються на банківське фінансування, заявили в організації.

"Підбиваючи підсумок, світова економіка бореться з інфляцією, уповільненням зростання та посиленням бюджетного тиску", - сказала Ломбарделлі.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) – міжнародна організація, що об'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян та високим індексом людського розвитку та розглядаються як розвинені.

Прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд у жовтні зберіг прогноз зростання світової економіки в 2023 році на рівні 3,0%. Прогноз щодо зростання ВВП у 2024 році погіршено на 0,1 в.п. до 2,9%.

Як зазначив П'єр-Олів'є Гурінша, директор Дослідницького департаменту МВФ, світова економіка продовжує відновлюватися після пандемії, вторгнення Росії в Україну та кризи вартості життя.