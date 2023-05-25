Світоліна здолала росіянку та вийшла в 1/2 фіналу Гран-прі Страсбурга

Перемогою української тенісистки Еліни Світоліної у двох сетах завершився чвертьфінал турніру Internationaux de Strasbourg проти уродженки РФ Варвари Грачової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Internationaux de Strasbourg, 1/4 фіналу

Грачова – Світоліна – 0:2 (3:6, 4:6)

Розпочали суперниці на рівних, зосередившись на власних подачах. До того ж, українка два з перших трьох очок узяла "під нуль". Світоліна першою і зробила заявку на підсумковий успіх.

У сьомому геймі вона з першої спроби реалізувала брейк-пойнт. Далі українка холоднокровно перемогла на власній подачі та закрила сет ще одним брейком. Перша партія тривала всього 36 хвилин.

Ще простіше почався для Світоліної другий сет. Стратегічну перевагу колишня третя ракетка світу завоювала після четвертого гейму, коли з брейком "під нуль" упевнено повела (3:1). Далі українській тенісистці було достатньо не давати Грачовій шансів на власній подачі.

З цим завданням Світоліна, однак, не впоралася. У затяжному сьомому геймі нейтральна росіянка таки схилила шальки терезів на власну користь. Та 28-річна українка класно зреагувала – взяла два гейми поспіль та закрила сет і матч.

У півфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Бюрель – Пера. Француженка та американка вийдуть на корт у четвер ввечері. Стадія 1/2 фіналу запланована на 26 травня.