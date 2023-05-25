ua ru
Чт, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свитолина одолела россиянку и вышла в 1/2 финала Гран-при Страсбурга

Новина українською →
Страсбург, Четверг 25 мая 2023 18:27
Свитолина одолела россиянку и вышла в 1/2 финала Гран-при Страсбурга Фото: Элина Свитолина движется к первому финалу после рождения дочери (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Элины Свитолиной в двух сетах завершился четвертьфинал турнира Internationaux de Strasbourg против уроженки РФ Варвары Грачевой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internationaux de Strasbourg, 1/4 финала

Грачева – Свитолина – 0:2 (3:6, 4:6)

Начали соперницы на равных, сосредоточившись на своих подачах. К тому же украинка два из первых трех очков взяла "под ноль". Свитолина первой и сделала заявку на итоговый успех.

В седьмом гейме она с первой попытки реализовала брейк-пойнт. Далее украинка хладнокровно победила на собственной подаче и закрыла сет еще одним брейком. Первая партия длилась всего 36 минут.

Еще проще начался для Свитолиной второй сет. Стратегическое преимущество бывшая третья ракетка мира завоевала после четвертого гейма, когда с брейком "под ноль" уверенно повела (3:1). Дальше украинской теннисистке было достаточно не давать Грачевой шансов на собственной подаче.

С этой задачей Свитолина, однако, не справилась. В затяжном седьмом гейме нейтральная россиянка все же склонила чашу весов в свою пользу. Но 28-летняя украинка классно среагировала – взяла два гейма подряд и закрыла сет и матч.

В полуфинале Свитолина встретится с победительницей пары Бюрель – Пера. Француженка и американка выйдут на корт в четверг вечером. Стадия 1/2 финала намечена на 26 мая.

К слову, ранее Свитолина и другие украинки узнали соперниц в первом круге "Ролан Гарроса".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
NEWS
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром