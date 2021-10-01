Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 "Chicago Fall Tennis Classic" в Чикаго. Для Свитолиной это уже 10-й четвертьфинал в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию тенниса Украины .

В матче третьего раунда украинка, посеянная под первым номером, в двух партиях переиграла румынскую теннисистку Елену-Габриелу Русе - 6:3, 6:3.

Стоит отметить, что в августе первая ракетка Украины именно в Чикаго завоевала свой первый титул 2021 года.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с шестой ракеткой турнира Онс Жабер из Туниса.