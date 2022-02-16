ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Свитолина выиграла стартовый поединок на соревнованиях WTA-500 в Дубае

Новина українською →
Дубаи, Среда 16 февраля 2022 06:19
Свитолина выиграла стартовый поединок на соревнованиях WTA-500 в Дубае Фото: украинская теннисистка Элина Свитолина (twitter.com/ElinaSvitolina)
Автор: Анна Полисученко

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала в первом круге основной сетки турнира WTA-500 в Дубае. Первый поединок закончился выиграшем лидера украинского женского тенниса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт турнира.

Свитолина, которая получила десятый номер посева, уверенно выиграла матч первого круга на турнире WTA серии 500 в Дубае. В двух сетах она победила представительницу Египта Шериф Майяр - 6:2, 6:3.

В активе Свитолиной 4 из 11 реализованных брейкпойнтов при 4-х двойных ошибках.

В следующем круге украинка встретится с швейцаркой Жиль Белен Тайхманн, которая занимает 35 место в WTA.

Свитолина дважды брала титул в Дубае (2017 и 2018).

Ранее мы писали, что Свитолина сохранила позиции в рейтинге WTA – еще 2 украинки в первой "сотне".

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится