Світоліна виграла стартовий поєдинок на змаганнях WTA-500 в Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна стартувала в першому колі основної сітки турніру WTA-500 в Дубаї. Перший поєдинок закінчився перемогою лідера українського жіночого тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт турніру.

Світоліна, яка отримала десятий номер посіву, впевнено виграла матч першого кола на турнірі WTA серії 500 в Дубаї. У двох сетах вона перемогла представницю Єгипту Шериф Майяр - 6:2, 6:3.

В активі Світоліної 4 з 11 реалізованих брейкпойнтів при 4-х подвійних помилках.

У наступному колі українка зустрінеться з швейцаркою Жиль Белен Тайхманн, яка займає 35 місце в WTA.

Світоліна двічі брала титул в Дубаї (2017 і 2018).