UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світоліна з втратами залишилася першою ракеткою України: чотири співвітчизниці в топ-50

Фото: Еліна Світоліна замкнула першу двадцятку найсильніших тенісисток світу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

П'ять вітчизняних спортсменок на чолі з Еліною Світоліною втрималися в першій півсотні оновленого рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна українка зберегла статус національної лідерки в тенісі, хоча втратила одну сходинку в класифікації. Нині вона посідає 20-те місце, записавши до свого активу 2212 очок.

Компанію Світоліній у топ-50 рейтингу склали Даяна Ястремська, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Остання найбільше втратила за минулий тиждень – 6 позицій. Натомість сенсація недавнього Australian Open Ястремська втрималася на 29-й сходинці.

Ще чотири українки розташувалися в другій сотні класифікації WTA. Дарія Снігур (135-те місце) та Юлія Стародубцева (136-те) зберегли позиції. Тим часом Катаріна Завацька пішла вгору на три сходинки (172-ге), а Катерина Байндль – втратила дві (183-те).

У першій десятці рейтингу змін не відбулося. Першою ракеткою світу залишається Іга Свьонтек. Конкурувати з полькою намагаються Аріна Сабаленко з Білорусі та американка Корі Гауфф.

 

До слова, раніше Людмила Кіченок програла фінал Australian Open у парному розряді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еліна СвітолінаМарта КостюкДаяна ЯстремськаТеннис