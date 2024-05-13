Світоліна встановила цікаве антиросійське досягнення

Перша ракетка України Еліна Світоліна зробила протистояння нейтральним росіянкам на тенісних кортах персональним викликом. Напередодні вона в двох сетах здолала Анну Калінскую.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на індивідуальний профіль тенісистки.
29-річна українка пройшла суперницю у третьому раунді Italian Open. Вона перемогла всіх росіянок після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022-го.
Для Світоліної змагання в Римі – 23-й турнір за понад два роки. За цей час українська тенісистка 8 разів перетиналася з представницями Росії, які виступають під нейтральним прапором. Національна перша ракетка виграла всі поєдинки. До того ж, у шести випадках витратила на перемогу всього два сети.
Найпам'ятнішою для Світоліної стала перемога над Анною Блінковою торік. Вони зустрілися у фіналі турніру в Страсбурзі. Українка перемогла в двох партіях (6:2, 6:3) і завоювала перший титул із часу повернення на корт після вагітності.
Результати Еліни Світоліної проти російських тенісисток після 24.02.2022:
У рамках 1/8 фіналу Italian Open Світоліна матиме нагоду покращити статистику проти представниць Білорусі. Суперницею українки стане друга ракетка світу Аріна Сабаленко. Торік Світоліна програла прихильниці Лукашенка в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції (4:6, 4:6).
До слова, українка Костюк піднялася в топ-20 рейтингу WTA вперше в кар'єрі.
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