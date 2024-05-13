Світоліна встановила цікаве антиросійське досягнення

29-річна українка пройшла суперницю у третьому раунді Italian Open. Вона перемогла всіх росіянок після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022-го.

Для Світоліної змагання в Римі – 23-й турнір за понад два роки. За цей час українська тенісистка 8 разів перетиналася з представницями Росії, які виступають під нейтральним прапором. Національна перша ракетка виграла всі поєдинки. До того ж, у шести випадках витратила на перемогу всього два сети.

Найпам'ятнішою для Світоліної стала перемога над Анною Блінковою торік. Вони зустрілися у фіналі турніру в Страсбурзі. Українка перемогла в двох партіях (6:2, 6:3) і завоювала перший титул із часу повернення на корт після вагітності.

Результати Еліни Світоліної проти російських тенісисток після 24.02.2022:

Анастасія Потапова – 6:2, 6:1 (Монтеррей, 1/16 фіналу, березень-2022)

Варвара Грачова – 6:3, 6:4 (Страсбург, чвертьфінал, травень-2023)

Анна Блінкова – 6:2, 6:3 (Страсбург, фінал, травень-2023)

Анна Блінкова – 2:6, 6:2, 7:5 ("Ролан Гаррос", 1/16 фіналу, червень-2023)

Дар'я Касаткіна – 6:4, 7:6 ("Ролан Гаррос", 1/8 фіналу, червень-2023)

Дар'я Касаткіна – 6:2, 6:2 (Вашингтон, 1/8 фіналу, серпень-2023)

Анастасія Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4 (US Open, 1/32 фіналу, серпень-2023)

Анна Калінская – 6:3, 6:3 (Рим, 1/16 фіналу, травень-2024)

У рамках 1/8 фіналу Italian Open Світоліна матиме нагоду покращити статистику проти представниць Білорусі. Суперницею українки стане друга ракетка світу Аріна Сабаленко. Торік Світоліна програла прихильниці Лукашенка в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції (4:6, 4:6).