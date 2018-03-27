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Свитолина впервые сыграет в четвертьфинале Miami Open

НовостиСпорт    27.03.2018 - 08:15
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/MiamiOpen)
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/MiamiOpen)

Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла австралийку

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Miami Open серии WTA Premier Mandatory. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка в двух сетах обыграла австралийку Эшли Барти - 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.

За это время Свитолина выполнила пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Барти четыре подачи навылет, пять двойных и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Соперница Элины Свитолиной по четвертьфиналу определится в матче Петра Квитова (Чехия, WTA 9) - Елена Остапенко (Латвия, WTA 5). 

Отметим, что украинка впервые в своей карьере выступит в 1/4 финала турнира в Майами.

Напомним, Свитолина не без труда преодолела предыдущий раунд Miami Open.

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Теги публикации: Теннис, Майами, Элина Свитолина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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