Свитолина впервые сыграет в четвертьфинале Miami Open

Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла австралийку
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Miami Open серии WTA Premier Mandatory. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Украинка в двух сетах обыграла австралийку Эшли Барти - 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.
No. 4 seed @ElinaSvitolina knocks out #Barty 7-5, 6-4 to book her spot in the QFs. pic.twitter.com/Cl6025dbhX— Miami Open (@MiamiOpen) March 26, 2018
За это время Свитолина выполнила пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Барти четыре подачи навылет, пять двойных и два реализованных брейк-пойнта из шести.
.@ElinaSvitolina moves into the @MiamiOpen quarter-finals!— WTA (@WTA) March 26, 2018
Defeats Barty 7-5, 6-4 to progress. pic.twitter.com/8nampwPrjx
Соперница Элины Свитолиной по четвертьфиналу определится в матче Петра Квитова (Чехия, WTA 9) - Елена Остапенко (Латвия, WTA 5).
Отметим, что украинка впервые в своей карьере выступит в 1/4 финала турнира в Майами.
Напомним, Свитолина не без труда преодолела предыдущий раунд Miami Open.