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Світоліна вперше зіграє у чвертьфіналі Miami Open

НовиниСпорт    27.03.2018 - 08:15
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/MiamiOpen)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/MiamiOpen)

Перша ракетка України у двох сетах обіграла австралійку

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру Miami Open серії WTA Premier Mandatory. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка у двох сетах обіграла австралійку Ешлі Барті - 7:5, 6:4. Матч тривав 1 годину 20 хвилин.

За цей час Світоліна виконала п'ять ейсів, допустила чотири подвійні помилки і використовувала чотири брейк-пойнта з п'яти. На рахунку Барті чотири подачі навиліт, п'ять подвійних і два реалізованих брейк-пойнта з шести.

Суперниця Еліни Світоліної по чвертьфіналу визначиться в матчі Петра Квітова (Чехія, WTA 9) - Олена Остапенко (Латвія, WTA 5).

Зазначимо, що українка вперше в своїй кар'єрі виступить в 1/4 фіналу турніру в Майамі.

Нагадаємо, Світоліна не без зусиль подолала попередній раунд Miami Open.

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Теги публікації: Теннис, Майами, Элина Свитолина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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