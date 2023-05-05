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Світоліна вийшла в півфінал турніру в Сен-Мало

Фото: Еліна Світоліна продовжила серію перемог (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою найсильнішої української тенісистки в історії Еліни Світоліної завершився матч 1/4 фіналу змагань на ґрунті у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

L'Open 35 de Saint Malo, 1/4 фіналу

Світоліна – Жанжан – 2:0 (6:3, 6:1)

Досвідчена українка в двох сетах вибила господарку змагань Леолью Жанжан. У першій партії Світоліна швидко повела 2:0, але дозволила француженці зрівняти рахунок. Утім, нова серія вдалих геймів дозволила екс-третій ракетці світу закрити сет за 37 хвилин.

Другий тривав ще менше. Цього разу Світоліна дозволила Жанжан набрати лише один пункт. Українська тенісистка трохи розслабилася у третьому геймі, та потім виграла чотири подачі поспіль і завершила матч усього за 62 хвилини.

У півфіналі Світоліна зустрінеться з першою сіяною Слоун Стівенс. Американка на шляху до четвірки найкращих вибила француженок Дартрон і Понше, а також британку Крісті. Матч запланований на 6 травня.

Раніше турнірні шляхи Світоліної та Стівенс перетиналися 4 рази. Рахунок у протистоянні рівний – 2:2. Востаннє вони зустрілися у фіналі Підсумкового турніру-2018. Тоді гору взяла українка.

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Элина СвитолинаТеннис