ua en ru
Пн, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свитолина без выступлений вернулась в топ-25: где украинки в новом рейтинге теннисисток

Киев, Понедельник 11 ноября 2024 10:54
UA EN RU
Свитолина без выступлений вернулась в топ-25: где украинки в новом рейтинге теннисисток Фото: Элина Свитолина остается конкурентоспособной даже во время перерыва в выступлениях (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская спортсменка Элина Свитолина продемонстрировала прогресс в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее соотечественница Марта Костюк осталась первой ракеткой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Национальный лидер сохранила 18-ю позицию в свежем планетарном рейтинге. В свой актив Костюк записала 2493 зачетных балла.

Тем временем Свитолина пошла вверх на четыре ступеньки и оказалась на 23-м месте. Она набрала 1942 очка. Даяна Ястремская (33-я позиция) и Ангелина Калинина (57-я) удержались на предыдущих рубежах. Вся четверка ведущих украинских теннисисток досрочно завершила сезон.

Остается в топ-100 Юлия Стародубцева. Она не выходила на корт с конца октября, но сохранила 97-е место в классификации WTA. Стремятся составить компанию соотечественницам в первой сотне Леся Цуренко и Дарья Снигур. Первая поднялась, а вторая – на целых 17.

Наверху рейтинга обошлось без изменений. Белоруска Арина Соболенко сохранила статус первой ракетки мира, а неподалеку расположилась польская теннисистка Ига Свентек. Подтянулась к двойке лучших американка Кори Гауфф. Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь поднялась на 5-е место.

Свитолина без выступлений вернулась в топ-25: где украинки в новом рейтинге теннисисток

К слову, ранее Гауфф обыграла Чжэн в финале Итогового турнира WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
NEWS
Россия ночью запустила более 70 "Шахедов" и две ракеты: сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила более 70 "Шахедов" и две ракеты: сколько сбила ПВО
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города