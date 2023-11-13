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Світоліна та три українки зберегли місця, Байндль вилетіла з топ-100 рейтингу WTA

Київ, Понеділок 13 листопада 2023 11:36
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Світоліна та три українки зберегли місця, Байндль вилетіла з топ-100 рейтингу WTA Фото: Еліна Світоліна цьогоріч була найсильнішою українкою на кортах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Лише четверо українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною залишилися в першій сотні нової версії класифікації професіоналок від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна спортсменка збереже статус першої ракетки України. Екс-третя ракетка світу рейтингу набрала цьогоріч 1809 залікових балів.

Світоліна втрималася на 25-й позиції. Зберегли місця ще три українські тенісистки – Ангеліна Калініна (27-ме місце), Леся Цуренко (31-ше) та Марта Костюк (39-те). Натомість Катерина Байндль впала відразу на десяток сходинок і опинилася на 109-й позиції.

Вище за неї тепер і співвітчизниця Даяна Ястремська (105-те місце). Також у другій сотні залишилися Дарія Снігур, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева. Незначного прогресу за тиждень досягла лише остання (+1 позиція).

Не відбулося змін у топ-10 рейтингу WTA. Першою ракеткою планети залишилася Іга Свьонтек. Полька набрала 9295 залікових балів і випереджає білоруску Аріну Сабаленко та Корі Гауфф зі США.

Світоліна та три українки зберегли місця, Байндль вилетіла з топ-100 рейтингу WTA

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