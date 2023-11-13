ua en ru
Пн, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свитолина и три украинки сохранили места, Байндль вылетела из топ-100 рейтинга WTA

Киев, Понедельник 13 ноября 2023 11:36
UA EN RU
Свитолина и три украинки сохранили места, Байндль вылетела из топ-100 рейтинга WTA Фото: Элина Свитолина в этом году была сильнейшей украинкой на кортах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Только четверо украинских теннисисток во главе с Элиной Светолиной остались в первой сотне новой версии классификации профессионалок от Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя спортсменка сохранит статус первой ракетки Украины. Экс-третья ракетка мира рейтинга набрала 1809 зачетных баллов в этом году.

Свитолина удержалась на 25-й позиции. Сохранили места еще три украинских теннисистки – Ангелина Калинина (27-е место), Леся Цуренко (31-е) и Марта Костюк (39-е). В свою очередь Катерина Байндль упала сразу на десяток ступенек и оказалась на 109-й позиции.

Выше ее теперь и соотечественница Даяна Ястремская (105-е место). Также во второй сотне остались Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Незначительного прогресса за неделю достигла только последняя (+1 позиция).

Не произошло изменений в топ-10 рейтинга WTA. Первой ракеткой планеты осталась Ига Свентек. Полька набрала 9295 зачетных баллов и опережает белоруску Арину Соболенко и Кори Гауфф из США.

Свитолина и три украинки сохранили места, Байндль вылетела из топ-100 рейтинга WTA

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта Костюк Теннис Элина Свитолина
NEWS
Украинские войска продолжили наступление в западной части Запорожской области: карты ISW
Украинские войска продолжили наступление в западной части Запорожской области: карты ISW
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом