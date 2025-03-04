Світоліна та ще три українки дізналися суперниць на "п'ятому Грендслемі"

У основній сітці зіграють четверо представниць України. Марта Костюк та Еліна Світоліна, які отримали 18-й та 23-й номери посіву відповідно, розпочнуть змагання з другого кола. Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна – з першого.

Ястремська (№46 WTA) розпочне турнір зустріччю з китаянкою Юань Юе (№68 WTA). Для тенісисток це буде перша очна зустріч. Українка вшосте зіграє на цьому змаганні. За попередні п'ять виступів вона здобула лише дві перемоги – по одній у 2021 та 2023 роках. У разі успіху, в другому колі Ястремська зустрінеться з Онс Жабер (№32 WTA) з Тунісу.

Калініна (№54 WTA) на старті зіграє проти італійки Лучії Бронцетті (№62 WTA). Раніше тенісистки двічі грали одна проти одної та здобули по одній перемозі. Минулого сезону Калініна перемогла італійку на старті турніру в Абу-Дабі, але програла їй у другому колі в Індіан-Веллсі. Переможниця цього матчу далі зіграє проти Магдалени Френх (№30 WTA) з Польщі. Калініна вп'яте виступить на змаганнях у США. Два роки тому вона змогла вийти до третього кола.

Костюк (№24 WTA) першу суперницю отримає за підсумками матчу між Робін Монтгомері (США) та переможницею кваліфікації. Друга ракетка України виступатиме в Індіан-Веллсі вп'яте поспіль. Торік українська тенісистка змогла дійти до півфіналу, де програла майбутній чемпіонці Ізі Свьонтек з Польщі.

Світоліна свою майбутню суперницю дізнається за підсумками протистояння американок Ешлін Крюгер та Кеті Волинець. Вітчизняна перша ракетка є найдосвідченішою з українок на змаганнях в Індіан-Веллсі – вона візьме участь вже в 11-му турнірі. Найкращим її результатом є півфінал у 2019-му. Минулого сезону Світоліна дійшла до третього кола.

Турнір в Індіан-Веллсі: що відомо

Престижне тенісне змагання серед чоловіків та жінок, яке часто називають "п'ятим турніром Великого Шлема". Чоловічий турнір належить до серії Мастерс, жіночий – до WTA 1000.

Перший турнір пройшов у 1974 році лише серед чоловіків, у 1989-му його розширили й до жіночих змагань. Рекордсменами за перемогами серед чоловіків є серб Новак Джоковіч та швейцарець Роджер Федерер – по п'ять титулів. У жінок – одразу десять спортсменок мають по два тріумфи.

У "золотому списку" Індіан-Веллса є й ім'я вітчизняного тенісиста. У 2011 році тут у парному чоловічому розряді тріумфував Олександр Долгополов. Разом з бельгійцем Ксав'є Маліссом українець у фіналі переміг іменитий швейцарський тандем – Федерера та Стена Вавринку.

Чинні чемпіони турніру в Індіан-Веллсі

Чоловічий одиночний розряд – Карлос Алькарас (Іспанія)

Жіночий одиночний розряд – Іга Свьонтек (Польща)

Чоловічий парний розряд – Веслі Колгоф (Нідерланди) / Нікола Мектіч (Хорватія)

Жіночий парний розряд – Се Шувей (Тайвань) / Елісе Мертенс (Бельгія)

Тенісний комплекс Indian Wells Tennis Garden (фото: WTA)