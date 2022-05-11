Свитолина не сыграет на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пропустит Открытый чемпионат Франции. Она участвовала в этом турнире серии "Большого шлема" 10 лет подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Entry List Updates Women.
Украинка в этом году не сыграет на "Ролан Гарросе". Ее в основной сетке соревнований заменит пуэрто-риканка Моника Пуиг.
Свитолина решила продолжить взятую в марте паузу в карьере. 27-летняя теннисистка пропустила турниры в Мадриде и Риме, а также не сыграла за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг против Соединенных Штатов. Перерыв Свитолиной привел к падению украинки на 27-е место в рейтинге WTA.
Первая ракетка Украины впервые сыграла на "Ролан Гарросе" в 2011 году. Лучшее достижение – четвертьфинал (2015, 2017, 2020 гг.). Открытый чемпионат Франции-2022 начнется 22 мая.
Напомним, что Международная теннисная федерация исключила Россию и Беларусь из своих рядов.
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