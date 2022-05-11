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Свитолина не сыграет на "Ролан Гаррос"

Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пропустит Открытый чемпионат Франции. Она участвовала в этом турнире серии "Большого шлема" 10 лет подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Entry List Updates Women.

Украинка в этом году не сыграет на "Ролан Гарросе". Ее в основной сетке соревнований заменит пуэрто-риканка Моника Пуиг.

Свитолина решила продолжить взятую в марте паузу в карьере. 27-летняя теннисистка пропустила турниры в Мадриде и Риме, а также не сыграла за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг против Соединенных Штатов. Перерыв Свитолиной привел к падению украинки на 27-е место в рейтинге WTA.

Первая ракетка Украины впервые сыграла на "Ролан Гарросе" в 2011 году. Лучшее достижение – четвертьфинал (2015, 2017, 2020 гг.). Открытый чемпионат Франции-2022 начнется 22 мая.

Напомним, что Международная теннисная федерация исключила Россию и Беларусь из своих рядов.

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ТеннисЭлина Свитолина