Свитолина стала четвертой ракеткой мира после победы на Итоговом турнире WTA

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/HKTennisOpen)

Украинская теннисистка поднялась на три ступеньки в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина благодаря победе на Итоговом турнире WTA поднялась в мировом рейтинге с седьмого на четвертое место, на котором и останется по итогам года. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В активе украинки 5350 зачетных очков, она обошла японку Наоми Осаку, американку Слоан Стивенс и чешку Петру Квитову. Возглавляет рейтинг по-прежнему румынка Симона Халеп. На втором месте идет немецкая теннисистка Анжелика Кербер, замыкает тройку Каролина Возняцки из Дании.

На минувшей неделе Свитолина победила на Итоговом турнире WTA, завоевав самый весомый титул в карьере. Наивысшей позицией украинки в рейтинге WTA является третья строчка (11 сентября 2017). Самым низким результатом в сезоне для 24-летней теннисистки стал седьмой рядок.

Напомним, предыдущий сезон Свитолина завершила в статусе шестой ракетки мира.