Світоліна стала четвертою ракеткою світу після перемоги на Підсумковому турнірі WTA

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/HKTennisOpen)

Українська тенісистка піднялася на три сходинки в рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна завдяки перемозі на Підсумковому турнірі WTA піднялася в світовому рейтингу з сьомого на четверте місце, на якому і залишиться за підсумками року. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

В активі українки 5350 залікових очок, вона обійшла японку Наомі Осаку, американку Слоан Стівенс і чешку Петру Квітову. Очолює рейтинг як і раніше румунка Симона Халеп. На другому місці йде німецька тенісистка Анжеліка Кербер, замикає трійку Кароліна Возняцкі з Данії.

Минулого тижня Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA, завоювавши найвагоміший титул в кар'єрі. Найвищою позицією українки в рейтингу WTA є третій рядок (11 вересня 2017). Найнижчим результатом в сезоні для 24-річної тенісистки став сьомий рядок.

Нагадаємо, попередній сезон Світоліна завершила в статусі шостої ракетки світу.