UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Свитолина проиграла с большим разрывом в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Автор: Анна Полисученко

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Итоговый счет - 1:6, 1:6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Свитолина, которая является седьмой ракеткой мира, встречалась с 24-м номером WTA Джессикой Пегулой из США и потерпела поражение в двух сетах, сумев взять лишь два гейма.

Поединок длился 1 час 8 минут, Свитолина по ходу встречи обращалась к физиотерапевту. Теперь Пегула ведет в личных встречах - 2:1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис