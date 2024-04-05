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Світоліна програла другий за півдоби матч за океаном: як це можливо

Чарльстон, П'ятниця 05 квітня 2024 10:47
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Світоліна програла другий за півдоби матч за океаном: як це можливо Фото: Еліна Світоліна не змогла виграти два поєдинки поспіль в один день (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна завершили виступи на американському турнірі Charleston Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Charleston Open, 3-й раунд, жінки

Касаткіна – Калініна – 2:0 (6:1, 6:4)

Світоліна – Мертенс – 0:2 (4:6, 1:6)

Першою на корті з'явилася Калініна. Утім, у першому сеті протистояння з нейтральною росіянкою Дар'єю Касаткіною її важко було помітити. Суперниця взяла п'ять геймів зі старту, а після того, як українка розмочила рахунок, відразу завершила партію.

А ось другий сет ознаменувався вдалою грою обох тенісисток на чужих подачах. Дев'ять (!) з десяти геймів завершилися брейками. Утім, і в цьому випадку гору взяла Касаткіна. Уродженка РФ до божевільного обміну очками на подачах суперниці встигла відкрити рахунок на власній – 6:1, 6:4 у підсумку.

Не пощастило з графіком першій ракетці України. Через погану погоду матч Світоліної проти австралійки Севілл перенесли з вечора середини на денну пору четверга. Натомість з бельгійкою Елізе Мертенс довелося вийти на корт уже ввечері того ж дня. Не дивно, що сил вистачило на сет.

У першій партії українка грала на рівних. Навіть на брейк Мертенс у середині сету вона відразу ж відповіла зворотним. А ось програний на власній подачі десятий гейм став роковим. Світоліна вже не змогла опиратися в наступній партії та взяла лише одне очко. Бельгійська тенісистка закрила сет і матч усього за 29 хвилин.

До слова, раніше Світоліна зберегла становище в топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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Теніс Еліна Світоліна
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