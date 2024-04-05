Свитолина проиграла второй за полсутки матч за океаном: как это возможно

Charleston Open, 3-й раунд, женщины

Касаткина – Калинина – 2:0 (6:1, 6:4)

Свитолина – Мертенс – 0:2 (4:6, 1:6)

Первой на корте появилась Калинина. Впрочем, в первом сете противостояния с нейтральной россиянкой Дарьей Касаткиной ее трудно было заметить. Соперница взяла пять геймов со старта, а после того, как украинка размочила счет, сразу завершила партию.

А вот второй сет ознаменовался удачной игрой обеих теннисисток на чужих подачах. Девять (!) из десяти геймов завершились брейками. Впрочем, и в этом случае верх взяла Касаткина. Уроженка РФ до безумного обмена очками на подачах соперницы успела открыть счет на собственной – 6:1, 6:4 в итоге.

Не повезло с графиком первой ракетке Украины. Из-за плохой погоды матч Свитолиной против австралийки Сэвилл перенесли с вечера середины на дневное время четверга. Зато с бельгийкой Элизе Мертенс пришлось выйти на корт вечером того же дня. Неудивительно, что сил хватило на сет.

В первой партии украинка играла на равных. Даже на брейк Мертенс в середине сета она сразу же ответила обратным. А вот проигранный на собственной подаче десятый гейм стал роковым. Свитолина уже не смогла сопротивляться в следующей партии и взяла только одно очко. Бельгийская теннисистка закрыла сет и матч всего за 29 минут.