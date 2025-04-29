Світоліна продовжила неймовірну серію та вийшла в чвертьфінал "тисячника" в Мадриді

Мадрид, WTA 1000, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Марія Саккарі (Греція) – 6:3, 6:4

Як пройшов матч

Перший сет українка розпочала, одразу взявши подачу суперниці. Потім кожна з тенісисток вигравала гейми на своїх м'ячах. Так йшло до дев'ятого розіграшу, коли українка знову зробила брейк – 6:3.

Другий сет дався Еліні трохи важче. Вона частіше помилялась і програла Саккарі дві своїх подачі. Втім, зуміла перемогти на трьох подачах суперниці. Ця різниця й стала вирішальною: 6:4 в партії та 2:0 – у матчі на користь вітчизняної спортсменки.

Які досягнення підкорились Світоліній

Українка виграла десятий матч поспіль – і це її найдовша переможна серія з січня 2018 року, коли вона також здобула десять перемог.

До Мадрида Світоліна виграла два матчі за збірну України у Кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. А потім стала чемпіонкою на кортах французького Руана, здолавши п'ятьох суперниць на шляху до трофею.

Крім того, це восьма поспіль зустріч українки в рамках турнірів WTA, де вона не програла жодного сету. Еліна пройшла без осічок п'ять поєдинків у Руані і тепер вже три – в Мадриді.

З ким гратиме в наступному колі

Світоліна зіграє 22-й чвертьфінал на турнірах WTA 1000, зокрема п'ятий на ґрунті. Також це буде перший чвертьфінал на змаганнях такого рівня на цьому покритті з 2021 року. Крім того, українка вперше в кар'єрі виступить у чвертьфіналі турніру в Мадриді.

Наступною суперницею Світоліної буде переможниця протистояння Моюка Утідзіма (Японія) – Єкатерина Александрова.