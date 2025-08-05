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Світоліна придбала квартиру у "вежах" на київському Печерську

Фото: Еліна Світоліна придбала квартиру у "вежах" на київському Печерську (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Зірка світового тенісу, українка Еліна Світоліна нещодавно стала власницею нової квартири в одному з житлових комплексів української столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Світоліної для NV Sport.

Хоча в матеріалі не вказується ЖК,  з фотографій, зроблених під час інтерв’ю, видно, що Еліна Світоліна придбала квартиру в житловому комплексі Taryan Towers на Печерську - одному з найвищих хмарочосів Києва.

Попри війну, легендарна спортсменка вирішила інвестувати в київську нерухомість.

"Я завжди думаю на кілька кроків вперед. Є бажання більше часу перебувати в Україні, коли вже завершу професійну кар'єру. Давно хотіла знайти тут затишне місце. Дуже рада, що придбала квартиру в Києві. Коли я сюди зайшла, відразу зрозуміла, що це може бути моїм місцем", - розповіла Еліна.

"Я знайшла ідеальне місце. У цьому комплексі є спортивний зал, ресторан, парки, і, звісно, укриття. Я не буду витрачати час на поїздки кудись. Зручно мати все в одному місці", - розповіла тенісистка.

Також вона поділилася реакцією її чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса на придбання житла в Києві: "Чоловік знає, що Україна - моє місце сили, де я черпаю енергію від людей, друзів, держави. Потім це допомагає добре виступити на турнірах. Хочу, щоб ми з родиною приїжджали в Київ, показати донечці столицю та місце, де я народилася, виросла. З часом це точно відбудеться", - запевнила Еліна.

Нагадаємо, Taryan Towers - трьохсекційний ЖК, який будує компанія Taryan Group бізнесмена Артура Мхітаряна. У 2021 році журі премії International Property Awards назвало цей ЖК найкращим висотним житловим комплексом у світі.

Еліна Світоліна цієї ночі зіграє у чвертьфіналі престижного турніру WTA 1000 у Монреалі. Її суперницею стане експерша ракетка світу, японська зірка Наомі Осака. Тенісистки зустрічалися між собою 7 разів.

Чотири матчі виграла японка, а Світоліна була сильнішою у трьох випадках. Тому матч очікується надзвичайно конкурентним, але Еліна набрала гарні спортивні кондиції, перебуваючи на піку своєї форми.

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КиївЕліна Світоліна