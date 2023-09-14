Світоліна потрапила до топ-5 тенісисток планети за важливим показником

Перша ракетка України опинилася в когорті найсильніших за промовистим показником. Титулована спортсменка системно застосовувала подачі на виліт на "Великих шоломах" цьогоріч.

Загалом Світоліна виконала 66 ейсів на мейджорах. За цим показником вона піднялася на 4-те місце в переліку найкращих. Лідером сезону за кількістю подач на виліт на турнірах "Гренд Слем" стала лідерка рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) білоруска Аріна Сабаленко (144).

До першої трійки також потрапили Єлена Рибакіна з Казахстану (106 ейсів) та туніска Онс Жабер (72). Натомість замкнула п'ятірку нещодавня переможниця US Open Корі Гауфф (60). Досягнення Світоліної набуває ще більшої ваги, враховуючи участь українки лише в трьох мейджорах із чотирьох – "Ролан Гарросі", Вімблдоні та Відкритому чемпіонату США.

Топ-5 тенісисток світу за кількістю ейсів на турнірах Grand Slam 2023 року: